POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.03.2023

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß Ein 57-jähriger Mann aus Wagenfeld touchierte am Samstag, 04.03.2023, gegen 10:15 Uhr, in Wagenfeld auf dem Parkplatz des Combi-Marktes beim Einfahren in eine dortige Parklücke ein dort geparktes Fahrzeug einer Firma aus Wetschen. Dies wäre wohl nicht weiter tragisch gewesen. Allerdings wurde während der Unfallaufnahme festgestellt, daß der verursachende PKW-Fahrer erheblich unter dem Einfluß von Alkohol stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

PK Syke

Trunkenheit im Verkehr / Fahren unter Alkoholeinfluss in Bassum

Der 47 jährige Bassumer fährt am Sonnabend, den 04.03.2023 , gegen 22:30 Uhr, mit seinem PKW in Bassum im öffentlichen Straßenverkehr, obwohl er unter Alkoholeinfluss steht. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 2,31 Promille in der Ausatemluft. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten in Bassum Fesenfeld

Am Sonnabend, den 04.03.2023, gegen 10:20 Uhr befahren drei Beteiligte die Bundesstraße 51 aus Richtung Bassum in Richtung Bremen. Der 45 jährige Rehdener muss mit seinem PKW Skoda verkehrsbedingt halten. Zwei dahinter fahrende Fahrzeugführer bemerken dies zu spät. Der 33 jährige Sulinger fährt mit seinem PKW Opel auf den PKW Skoda des Rehdener auf. Der 31 jährige Barenburger, welcher hinter dem 33 jährigen Sulinger mit seinem PKW VW fährt, fährt auf den PKW Opel auf. Es wird niemand bei dem Unfall verletzt, es entstehen an allen drei Fahrzeugen Sachschäden in Höhe von insgesamt ca. 13.000,00 Euro.

Verkehrsunfallflucht in Bassum

Der 50 jährige Bassumer parkt am Freitag, den 03.03.2023, gegen 15.00 Uhr, in der Lessingstraße seinen PKW BMW. Am Sonnabend, den 04.03.2023, gegen 10 Uhr bemerkt er an seinem PKW vorn links einen Verkehrsunfallschaden in Höhe von ca. 2.000,00 Euro. Der Verursacher hat den Unfallort unerlaubt verlassen, ohne seine Beteiligung dem Geschädigten oder der Polizei bekannt zu geben.

Verkehrsunfallflucht in Bassum Bramstedt

Der 55 jährige Bassumer parkt am Freitag, den 03.03.2023, gegen 18:30 Uhr, seinen PKW Smart vor dem Grundstück Schulstraße. Am Sonnabend, den 04.03.2023, gegen 11:45 Uhr, stellt er an seinem PKW hinten links einen Verkehrsunfallschaden fest. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,00 Euro. Auch hier verlässt der Unfallverursacher den Unfallort unerlaubt, ohne seine Beteiligung dem Geschädigten oder der Polizei bekannt zu geben.

PK Sulingen

Sulingen - Alkoholisiert am Steuer

In gleich zwei Fällen zogen Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen, 05.03.2023, alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr. Um 00:32 Uhr wurde bei einem 34-Jährigen ein Atemalkoholwert von 0,94 Promille festgestellt. Bei einem 37-Jährigen wurde um 04:45 Uhr ein Wert von 1,02 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde in beiden Fällen untersagt. Entsprechende Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

