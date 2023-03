Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz, Unfallflucht mit hohem Schaden - Stemshorn, Einbrecher gestört - Weyhe, Falsche Handwerker ---

Diepholz (ots)

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz neben der Haus Nr.11 in der Dr.-Wilhelm-Kinghorst-Straße wurde gestern der Pkw Ford-Mondeo stark beschädigt. Ein Unbekannter war vermutlich beim Rangieren mit seinem Fahrzeug zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr gegen den Ford-Mondeo geraten. Anschließend hat sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Schaden am Pkw Ford Mondeo wir auf rund 4000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Stemshorn - Einbrecher gestört

Am Mittwoch gegen 20.30 Uhr ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Kreuzstraße eingebrochen. Der Unbekannte drang gewaltsam durch eine Terrassentür ins Haus ein und durchsuchte mehrere Räume. Als ein Bewohner aufmerksam wurde, ihn entdeckte, ergriff der Unbekannte ohne Beute die Flucht. Hinweise auf den Täter bzw. verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Unfall in der Waldstraße

Aus bisher noch nicht geklärter Ursache ist am Mittwoch ein 83-jähriger Syker mit seinem PKW in den Gegenverkehr geraten. Er befuhr um 13:30 Uhr die Waldstraße in Richtung Schnepke und kollidierte plötzlich mit einem entgegenkommenden Mercedes. Dieser wurde durch den Aufprall dann noch gegen einen, am Straßenrand parkenden, Toyota gedrückt. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt; der Sachschaden beträgt ca. 40000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Der Fahrer eines bisher noch nicht ermittelten Fahrzeugs einer Gerüstbaufirma hat am Dienstagnachmittag Unfallflucht begangen. Gegen 14:45 befuhr er die "Lange Wand" und riss mit seiner nicht gesicherten Ladung im Vorbeifahren einen Betonpoller aus dem dortigen Gehweg. Danach fuhr er ein kurzes Stück weiter, richtete seine Ladung, kümmerte sich aber nicht um den angerichteten Sachschaden. Dies alles wurde durch einen Zeugen beobachtet, der aber zu weit weg war. Wer weitere Hinweise zu dieser Unfallflucht geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, zu informieren.

Weyhe - Falsche Handwerker

Zwei angebliche Dachdecker boten gestern gegen 09.20 Uhr in der Hombachstraße an der Haustür eines 75-Jährigen ihr Dienste an. Als sie zusammen mit dem Bewohner ins Haus gingen, durchwühlte ein Täter das Schlafzimmer, während der Zweite mit dem Hausbewohner im Keller war. Bevor der Bewohner den Diebstahl bemerkte waren die Täter mit einer Geldkassette schon verschwunden. Hinweise auf auffällige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell