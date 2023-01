Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Weyerbusch

Neustadt (Wied) - Nachtragsmeldung zu den Sprengungen von Geldautomaten am 11. und 12.01.2023

Koblenz (ots)

Im Zusammenhang mit der Sprengung eines Geldautomaten in Neustadt (Wied) in der Nacht zum Mittwoch kam es zu einem medizinischen Notfall bei einer jugendlichen Anwohnerin. Diese wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht und ist mittlerweile wohlauf. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte bitten wir diesbezüglich von weiteren Anfragen abzusehen.

Der entstandene Gebäudeschaden kann seitens der Polizei noch nicht beziffert werden.

Durch die Sprengung in der Nacht zum Donnerstag in Weyerbusch ist der freistehende Automat beschädigt worden, zu weiteren Gebäudeschäden kam es nicht.

Zur Tatbeute kann in beiden Fällen noch keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Koblenz bittet erneut um Zeugenhinweise unter Tel: 0261/103-2690: Wer hat in den Tagen vor den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht? Wurden verdächtige Fahrzeuge, beispielweise mit ortsfremden Kennzeichen, wahrgenommen?

