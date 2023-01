Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht mit gestohlenen Kennzeichen

Koblenz (ots)

Am Dienstag, den 10.01.2023 gegen 14 Uhr wurde der Polizei Koblenz eine Unfallflucht in der Roonstraße gemeldet. Die 41-jährige Fahrerin schilderte den Einsatzkräften, dass sie mit ihrem Pkw von der Roonstraße in die Hohenzollernstraße nach rechts abbiegen wollte. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihr ein Autofahrer auf. Dieser habe daraufhin zurückgesetzt und sei mit hoher Geschwindigkeit an ihr vorbei in Richtung Oberwerth davongefahren.

Vor Ort meldete sich ein Unfallzeuge, der das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen konnte. Ein Blick in die polizeilichen Systeme ergab jedoch, dass die genannten Kennzeichen als gestohlen gemeldet wurden. Im Rahmen der Fahndung konnte das Auto des Verursachers nicht mehr angetroffen werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: 0261-103-2510.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell