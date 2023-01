POL-PPKO: Nachtrag zur Meldung Sprengung eines Geldautomaten in Neustadt/Wied Raiffeisenstraße 1

Koblenz (ots) - Am gestrigen Abend des 09.01.23 wurde ein 24-jähriger Mann, der auf der Südbrücke in Fahrtrichtung Montabaur zu Fuß unterwegs war, gegen 23.50 Uhr von einem Pkw erfasst und hierbei tödlich verletzt. Bezüglich der genauen Ursache des Unfalls werden derzeit noch Ermittlungen durchgeführt. Der Verkehr aus Richtung Karthause und der Innenstadt in Fahrtrichtung Montabaur musste für den Zeitraum der ...

