POL-NOM: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Uslar (ots) - Uslar (He) Am Freitag, den 14.10.2022, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Uslar die L554, von Schoningen in Richtung Allershausen. In der Linkskurve, in Höhe des dortigen Kalksandsteinwerkes, verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlägt sich das Fahrzeug und kommt in einem angrenzenden Feld zum ...

