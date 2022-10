Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Uslar (ots)

Uslar (He) Am Freitag, den 14.10.2022, gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Uslar die L554, von Schoningen in Richtung Allershausen. In der Linkskurve, in Höhe des dortigen Kalksandsteinwerkes, verliert der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kommt nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlägt sich das Fahrzeug und kommt in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Nach eigenen Angaben des Fahrzeugführers war eine medizinische Erstversorgung nicht notwendig. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei Uslar konnte Atemalkoholgeruch von dem Fahrzeugführer vernommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,39 Promille. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe des Beschuldigten entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell