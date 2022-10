Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - dem Navi vertraut

Northeim (ots)

Northeim, Johann-Georg-Leuckfeld-Straße / M.-Schrader-Weg

Fr., 14. Okt. 2022, gegen 19.00 Uhr

NORTHEIM (ri). Eine 58-jährige aus Barsbüttel befuhr mit einem Ford Fiesta die J.-G.-Leuckfeldstraße in östliche Richtung. In Höhe der Hausnummer 18 wurde sie von ihrem Navigationsgerät nach rechts geleitet. Hier verläuft allerdings ein Fußweg mit Treppenstufen, auf den sie abbog. Die erste Treppe mit vier Stufen fuhr sie hinunter und kam auf dem Fußweg vor der nächsten Treppe zum Stehen. An der Treppe und am Fahrzeug entstand Sachschaden in noch unbekannter / aber eher geringer Höhe. Die Fzg-Bergung mit einem Abschleppunternehmen steht aktuell noch aus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell