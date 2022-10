POL-NOM: Betrug durch Löschung oder Änderung der Telefonbucheinträge vorbeugen

Uslar (ots) - Uslar-Schönhagen (ke) Waldgebiet Lunau, in der Zeit zwischen dem 30.06.2022, 00:00 Uhr und dem 12.10.2022, 17:00 Uhr Bisher unbekannte Täter entwendeten 4 Reifen samt Felgen von einem Plattformwagen/Gummiwagen, welcher im Wald unter einem Unterstand abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 EUR. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Uslar, Tel.: 05571-926000. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

