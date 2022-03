Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Fahrrad - Kennzeichendiebstahl

Fulda (ots)

Diebstahl von Fahrrad

Fulda. Ein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube", Modell "Aim Ex", entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (27.02.) in der Straße am Rosengarten. Die Täter öffneten die Sicherung des Zweirads gewaltsam und stahlen so das Diebesgut von noch unbekanntem Wert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. In der Nacht zu Montag (28.02.) entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen FD-W 2018 eines grauen Mercedes ML300. Zur Tatzeit stand das Auto im Gieselbachweg im Ortsteil Zirkenbach. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

