POL-PPKO: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Koblenz (ots) - In der Nacht von Donnerstag, den 05.01.2022 auf Freitag, den 06.01.2022 kam es in der Bardelebenstraße in Koblenz zu Sachbeschädigungen an gleich neun geparkten Autos. An allen Fahrzeugen wurde der Heckscheibenwischer abgerissen bzw. verdreht. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf 17 Uhr am Donnerstag bis etwa 12 Uhr am Folgetag. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 1 entgegen: ...

