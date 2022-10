Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fünf PKW durch Einschlagen der Scheiben angegangen

Schleiz, Saalburg-Ebersdorf, Bad Lobenstein (ots)

Gestern Nachmittag wurden insgesamt fünf Fahrzeugeinbrüche im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr bis gegen 16:15 Uhr im Saale-Orla-Kreis angezeigt. Allein in drei Fällen hatten es der/die Unbekannten in Schleiz auf Fahrzeuge abgesehen. Im Bereich des Parkplatzes der Bergkirche, in Gräfenwarth sowie dem Pendlerparkplatz Heinrichsruh wurden durch Einschlagen der Seiten- bzw. Heckscheiben Handtaschen, persönliche Gegenstände, Bargeld und Ausweisdokumente gestohlen. Die gestohlenen Sachen befanden sich meist im von außen einsehbaren Bereich im Fahrzeuginneren- auf der Rücksitzbank oder im Fußraum. Auch im Tulpenweg in Bad Lobenstein sowie der Lobensteiner Straße in Saalburg-Ebersdorf gingen die bislang Unbekannten identisch vor. Ein Zusammenhang aller Aufbrüche wird vermutet, die Ermittlungen wurden aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht, die mögliche Verdächtige beschreiben oder Hinweise auf Kennzeichen/ Fahrzeuge geben können. Mitteilungen nimmt die Polizei in Schleiz unter 03663-4310 entgegen. In dem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, keine persönlichen Gegenstände, Handtaschen, Handys etc. im einsehbaren Bereich im Fahrzeug liegen zu lassen.

