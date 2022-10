Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbrüche in Werkstätten und Schuppen: Zeugen gesucht

Röppisch/ Bad Lobenstein (ots)

Unbekannte drangen, mutmaßlich in der zurückliegenden Nacht, in mehrere Objekte in Röppisch ein. Der/ die Unbekannten griffen insbesondere (zumeist unverschlossene) Schuppen, Werkstätten bzw. Hinterhöfe an und stahlen insgesamt sechs Motorsägen im Gesamtwert von über 1000,00 Euro. Darüber hinaus wurde in eine Gaststätte in Röppisch eingebrochen und verschiedene Gegenstände entwendet. Möglicherweise steht auch ein Einbruch in den "Lokschuppen" in Bad Lobenstein mit der oben benannten Serie im Zusammenhang. Auch hier wurden in der zurückliegenden Nacht verschiedene Werkzeuge und Elektronik im Wert von über 1500,00 Euro gestohlen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Röppisch oder Bad Lobenstein bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Polizei in Schleiz zu wenden. Polizeilicherseits ergeht der Hinweis, jegliche Schuppen, Werkstätten etc. in jedem Fall zu verschließen und so mitunter vor Einbruch zu schützen.

