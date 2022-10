Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann versucht mehrmals in Garage einzuparken: Atemalkoholmessung ergibt mehr als 1 Promille

Bad Lobenstein (ots)

In der zurückliegenden Nacht beobachteten Anwohner aus dem Asternweg in Bad Lobenstein einen Mann, welcher offensichtlich mehrmals versuchte, seinen PKW in eine Garage einzuparken. Da der Fahrer jedoch mehrere Male lautstark an der Zufahrt aneckte, informierten die Zeugen die Polizei. Die Beamten stellten dann vor Ort mehrere Beschädigungen am Fahrzeug sowie der Garage fest, sodass davon auszugehen ist, dass versucht wurde, den PKW in die - genau genommen zu kleine - Garage zu fahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen ergab einen Wert von über 1 Promille- welche Alkoholbeeinflussung genau zum Unfallzeitpunkt vorlag, wird die Auswertung der Blutproben zeigen.

