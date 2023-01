Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 34-jährige Rahel Müller seit Weihnachten vermisst

Montabaur (ots)

Seit dem 24.12.2022 wird die 34-jährige Rahel Müller aus Montabaur vermisst. Frau Müller wurde zuletzt an Heiligabend in ihrer Wohnung in der Rheinstraße gesehen. Seitdem fehlt von ihr jegliche Spur.

Frau Müller ist schlank, circa 160 cm groß und circa 60 kg schwer. Die Haare von Frau Müller sind aktuell auffallend rot gefärbt. Zur Bekleidung liegen keine Hinweise vor.

Ein Lichtbild der Vermissten ist auf unserer Internetseite zu finden: https://s.rlp.de/Wyy1X

Die Kriminalpolizei Montabaur fragt:

Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort von Frau Müller machen oder hat sie am 24.12.2022 oder danach noch gesehen?

Hinweise bitte an die Kripo Montabaur unter 02602/9226-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell