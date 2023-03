Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Kind stürzt durch Dachfenster - Syke, Rathaus mit Graffiti beschmiert - Stuhr, Zigarettenautomat gesprengt ---

Diepholz (ots)

Bassum - Kind schwer verletzt

Bei einem Sturz durch ein Dachfenster wurde gestern in Bassum, Bahnhofstraße, ein 13-Jähriger schwer verletzt. Insgesamt drei Jungs, im Alter von 12, 13 und 14 Jahren, gelangten gestern gegen 17.30 Uhr durch ein Metalltor auf das Gelände eines teilweise leerstehenden Wohn-und Geschäftshauses. Da sie herausfinden wollten, wie es auf dem Dach aussieht, kletterten sie über eine Außentreppe und eine Feuerleiter auf das Dach. Hier stürzte der 13-Jährige durch ein Dachkuppelfenster ca. 4 Meter tief auf den Betonboden. Er musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die anderen zwei Jungs wurden von der Polizei betreut und anschließend den Eltern übergeben, sie waren unverletzt. Die Feuerwehr sicherte die Absturzstelle und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Gelände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Syke - Sachbeschädigung am Rathaus

Bisher noch unbekannte "Künstler" beschmierten in der Zeit von Montagabend bis Dienstagfrüh die Wände und einige Außenlampen des Syker Rathauses. Durch die Graffiti-Schmierereien entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag um 15:15 Uhr stellte eine Bassumerin ihren Opel in der Straße "Am Petermoor" auf einem Parkstreifen gegenüber der Oberschule ab. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass in der Zwischenzeit jemand ihren PKW stark beschädigt hat. Der Verursacher hat einen Sachschaden von 4000 Euro hinterlassen und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Hinweise zum Unfall und den Verursacher nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, entgegen.

Twistringen - Verkehrsunfallflucht mit drei Verletzten

Am Dienstagabend um kurz nach 22:00 Uhr hat ein bisher noch Unbekannter einen Unfall verursacht und ist anschließend einfach weitergefahren. Ein roter Polo, besetzt mit vier Personen, befuhr die Landesstraße 342 in Fahrtrichtung Twistringen, als ihm plötzlich auf seiner Fahrspur ein dunkler PKW entgegenkam, der einen anderen PKW überholte. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte der 19-Jährige Fahrer nach rechts und landete zwischen den Bäumen im Graben. Drei der vier Insassen wurden leicht verletzt und mussten durch einen Ersthelfer und der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen PKW, der in Richtung Vechta unterwegs war. Dieser Fahrzeugführer, sowie der Fahrer des überholten PKW oder auch andere Personen, die Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu melden.

Stuhr - Zigarettenautomat gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 02.15 Uhr in der Tannenstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt. Um 02.15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei das zwei junge Männer in der Tannenstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt haben und dann zu Fuß in Richtung Blockener Straße geflüchtet sind. Die beiden Täter wurden als ca. 25 Jahre alt beschrieben. Einer trug eine dunkle Jacke mit gelben Streifen, der andere eine schwarze Jacke. Beide waren mit einer Jogginghose bekleidet. Die polizeiliche Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bis zum Morgen erfolglos. Ob die Täter Zigaretten oder Bargeld erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Hinweise zu der Sprengung bzw. zu den Tätern nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Mann leistet Widerstand

Eine Polizeistreife hatte gestern gegen 09.45 Uhr in der Bremer Straße einen 45-jährigen Pkw-Fahrer wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit angehalten. Der 45-Jährige schloss sich in seinem Fahrzeug ein, verweigerte die Identitätsfeststellung und filmte die Kontrolle mit seinem Handy. Anschließend sperrte er sich aktiv gegen die angeordnete Beschlagnahme seines Handys und versuchte einen Polizisten wegzudrücken. Die Polizei nahm den 45-Jährigen zur Klärung seiner Identität mit zur Dienststelle. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige wieder entlassen.

Lemförde - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 29-Jähriger versuchte gestern gegen 10.50 Uhr zunächst mit seinem Pkw Audi einer Polizeikontrolle zu entkommen. Er konnte kurze Zeit später aber angehalten und kontrolliert werden. Bei der Angabe seiner Personalien stellten sich schnell Ungereimtheiten heraus. Schließlich gab der 29-Jährige seine eigentlichen Personalien an. Da er keine Fahrerlaubnis besitzt, hatte er versucht durch falsche Personalien das zu verschleiern. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ihn erwarten jetzt mehrere Ermittlungsverfahren.

Sulingen - Auffahrunfall mit einem Leichtkraftrad

Am Dienstag gegen 14.25 Uhr befuhr ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in Sulingen die Bassumer Straße in Richtung Ortsausgang. Dort musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinterfahrender 17-jähriger Leichtkraftradfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den abbremsenden Pkw auf. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell