POL-DH: ---Hüde, erfolgreiche Vermisstensuche - Twistringen, Lkw fährt in Pferdegruppe - Syke, überschlagen und schwer verletzt

Hüde - Erfolgreiche Personensuche

Am Samstagabend suchten Feuerwehr und Polizei nach einem vermissten Mann. Gegen 22.55 Uhr entdeckte ein Essenauslieferer den Vermissten. Um 20.30 Uhr meldeten Freunde einen 50-jährigen Paderborner als vermisst. Die Personengruppe hatte in einem Gasthaus gefeiert und gegen 16.00 Uhr zu Fuß den Rückweg zum Ferienhaus nach Hüde angetreten. Als sie dort ankamen war der 50-Jährige verschwunden. Die Gruppe fing an, den alkoholisierten Freund in der Nähe zu suchen. Als sie nicht fündig wurden, meldeten sie sich bei der Polizei. Zusammen mit der Drohnengruppe der Feuerwehr und einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Vermissten gesucht. Auch die Krankenhäuser und Taxiunternehmen wurden abgefragt. Erst gegen 22.55 Uhr konnte ein Essensauslieferer den Mann zwischen Lembruch und Hüde auflesen. Der 50-Jährige war unverletzt und in den letzten Stunden zwischen Lembruch und Hüde ortsunkundig umhergeirrt.

Weyhe - Gestürzt

Ein 39-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 22.40 Uhr mit seinem E-Scooter an der Kirchweyher Straße gestürzt und hat sich eine Kopfplatzwunde zugezogen. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich auch heraus, der 39-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol. Damit nicht genug, auch der E-Scooter war nicht versichert. Der 39-Jährige wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Den Verunfallten erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Syke - Fahrer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 21.25 Uhr auf der Bremer Straße (B 6) wurde ein 20-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer bog aus der Straße Fuchsweg auf die B 6 ein und übersah dabei den Pkw des 20-Jährigen. Dieser wollte einen Zusammenstoß verhindern und wich nach rechts aus. Er kollidierte mit der Leitplanke und sein Pkw überschlug sich mehrfach. Das Fahrzeug kam schließlich auf den Rädern zum Stehen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt und vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 5300 Euro beziffert.

Twistringen - Lkw fährt in eine Pferdeherde

Am frühen Montagmorgen gegen 04:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lkw-Fahrer die B51 in Twistringen in Richtung Bassum, als plötzlich drei Pferde direkt vor dem Lkw über die Fahrbahn liefen. Der Lkw-Fahrer erfasste zwei der Pferde, die schwer verletzt und letztendlich durch einen Tierarzt von ihrem Leiden erlöst werden mussten. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

