Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Stadtgebiet

Kunststoff-Schaf beschädigt

Menden (ots)

Unbekannte Täter drangen zwischen dem 12.01., 19 Uhr, und 14.01., 17 Uhr, in ein leerstehendes Einfamilienhaus an der Bachstraße ein. Hierfür hebelten sie die Terrassentür auf. Sie betraten zwar das Haus, machten jedoch keine Beute. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizeiwache Menden entgegen. (dill)

Auch an der Werler Straße waren Einbrecher aktiv. Wie die Überwachungskamera des Opfers dokumentierte, drangen zwei bisher unbekannte Täter am Sonntag, um 19.52 Uhr, in das Einfamilienhaus ein. Hierfür beschädigten sie ein Fenster. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Menden entgegen. (dill)

Vandalen beschädigten in der Nacht zu Sonntag das Kunststoff-Schaf eines Geschäftes an der Holzener Straße. Sie nahmen es aus dem Vorgarten und warfen es auf die Straße, wo es zersplitterte. Hinweise auf die Täter nimmt die Wache Menden entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell