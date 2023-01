Lüdenscheid (ots) - Durch Kräfte Polizeiwache Lüdenscheid wurden am Mittwoch und Donnerstag im Bereich der Innenstadt und insbesondere in und um das "Stern-Center" Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Visier der Kontrollmaßnahmen: Personengruppen, welche in den Sommermonaten vorwiegend im Bereich Rosengarten durch Pöbeleien und Straftaten auf sich aufmerksam gemacht hatten. An den beiden Tagen wurden durch die ...

mehr