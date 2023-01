Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt - Mehrere Anzeigen

Lüdenscheid (ots)

Durch Kräfte Polizeiwache Lüdenscheid wurden am Mittwoch und Donnerstag im Bereich der Innenstadt und insbesondere in und um das "Stern-Center" Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Im Visier der Kontrollmaßnahmen: Personengruppen, welche in den Sommermonaten vorwiegend im Bereich Rosengarten durch Pöbeleien und Straftaten auf sich aufmerksam gemacht hatten. An den beiden Tagen wurden durch die Einsatzkräfte insgesamt 80 Personen kontrolliert. Gegen 50 von ihnen wurde zur Gefahrenabwehr ein Platzverweis ausgesprochen. Insgesamt wurden vier Anzeigen gegen Personen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln geschrieben. Hinzu kamen weitere acht Strafanzeigen wegen des Besitzes von illegalen Substanzen. Bei einem 15-Jährigen aus Lüdenscheid wurde das Zimmer in seinem Elternhaus durchsucht, nachdem ihn die Polizisten mit Drogen und Verkaufsutensilien erwischten. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen und später seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei beschlagnahmte diverse Drogen. Die Polizei in Lüdenscheid wird auch weiterhin in der Innenstadt präsent sein und konsequent einschreiten, wenn es durch Einzelpersonen oder Gruppen zu strafbarem Verhalten kommt. (schl)

