POL-HA: Mann erneut ohne Fahrerlaubnis angehalten

Hagen-Mitte (ots)

Montag (06.03.2023) gegen 12.50 Uhr stoppten Polizisten einen Audi in der Straße Am Hauptbahnhof. Der 32-jährige Fahrer konnte den Beamten leidglich einen Fahrzeugschein aushändigen. Er gab an, weder einen Ausweis noch einen Führerschein mitzuführen. Er zeigte den Einsatzkräften jedoch ein Foto seines ausländischen Führerscheins auf dem Smartphone. Bei der Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen konnte jedoch festgestellt werden, dass der Hagener über keine gültige Fahrerlaubnis verfügt und deshalb in den vergangenen Wochen bereits diverse Strafanzeigen erhalten hatte. Zudem ergab sich noch der Verdacht, dass der in Hagen gemeldete Mann eine Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz beging, da der Audi nicht umgemeldet worden war. Der 32-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts einer Straftat nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

