Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge ertappt Diebe - Gaunertruppe lässt Roller fallen

Hagen-Emst (ots)

Am Montag, 06.03.2023, machte ein 51-Jähriger während eines Spazierganges gegen 19 Uhr eine merkwürdige Beobachtung. In der Straße Am Großen Feld drängte sich eine Gruppe Jugendlicher um einen Roller. Die Personen traten gegen den Lenker und versuchten, das mit einem Schloss am vorderen Rad gesicherte Fahrzeug gemeinsam davon zu tragen. Als sie den Hagener herannahen sahen, ließen sie den Motorroller fallen und flüchteten in Richtung Cunostraße. Es handelte sich um eine Gruppe von fünf bis sechs männlichen, als auch weiblichen Personen. Das Fahrzeug wurde beschädigt zurückgelassen. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zu den Dieben unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

