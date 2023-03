Polizei Hagen

POL-HA: Randalierender Mann vor Ordnungsamt wird in Polizeigewahrsam genommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 06.03.2023, schlug ein 64-Jähriger gegen 15:10 Uhr mehrfach gegen die Scheiben des städtischen Ordnungsamtes in der Böhmerstraße. Er schrie herum und pöbelte Passanten, sowie Mitarbeiter des Ordnungsamtes, lautstark an. Als die hinzugerufene Polizei eintraf verhielt er sich weiterhin aggressiv. Einen ausgesprochenen Platzverweis ignorierte er. Den Beamten war bekannt, dass der Mann in der Vergangenheit bereits wegen einer ähnlichen Verhaltensweise in anderen Einsätzen in Erscheinung trat. Die Polizisten legten dem 64-Jährigen Handfesseln an und nahmen ihn in Gewahrsam. (hir)

