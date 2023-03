Polizei Hagen

POL-HA: Diebe klettern über Zaun und stehlen Leergut - Diensthund eingesetzt

Hagen-Boele (ots)

Am Sonntag, 05.03.2023, bemerkte ein Zeuge gegen 16 Uhr, wie ein Mann über den Zaun eines Getränkehandels in der Schwerter Straße kletterte. Ein zweiter wartete vor dem Zaun. Gemeinsam hoben sie Leergut über diesen und gingen anschließend davon. Anhand der Personenbeschreibung griff ein Diensthundführer die beiden Diebe mit ihrer Beute (sechs Kästen Leergut) an einer Bushaltestelle auf. Sie ließen sich widerstandslos durch weitere Beamte fesseln. Beide waren stark betrunken. Beim 61-Jährigen zeigte das Atemalkoholmessgerät einen Wert von fast zwei und beim 31-Jährigen einen Wert von zweieinhalb Promille an. Den 61-Jährigen nahmen die Beamten in Gewahrsam und den 31-Jährigen vorläufig fest. Gegen beide Personen wurde eine Anzeige vorgelegt. (hir)

