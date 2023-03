Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger randaliert in Diskothek und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Samstag, 04.03.2023, war ein 18-Jähriger gegen 01:45 Uhr nicht in der Lage, seine Rechnung in einer Diskothek in der Dödterstraße zu begleichen. Das Personal rief die Polizei, da der Heranwachsende immer aggressiver wurde. Vor Ort schrie er die Polizisten an und legte sich im Anschluss auf den Boden. Von dort sprang er plötzlich wieder auf und rannte zum Ausgang. Die Flucht konnte durch das Sicherheitspersonal und die Polizisten verhindert werden. Der 18-Jährige randalierte derart, dass nicht nur seine Hände, sondern auch seine Füße gefesselt werden mussten. Die Beamten brachten ihn erst in das Polizeigewahrsam und später in ein Krankenhaus. (hir)

