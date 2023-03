POL-HA: Mann fordert Polizisten zum Kampf auf - Reizstoffeinsatz beendet Konflikt

Hagen-Hestert (ots) - Am 04.03.2023, zwischen 20:15 Uhr und 20:45 Uhr, kam es in der Voerder Straße in Hagen zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem dortigen Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte zunächst den Glaseinsatz der Wohnungstür eingeschlagen. Hierbei hatte sich der Täter offensichtlich derart verletzt, dass er umgehend die Flucht antrat. An dem Türglas und im Treppenhaus konnten ...

