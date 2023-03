Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hagen-Mitte (ots)

Am 04.03.2023, gegen 05:00 Uhr, kam es in der Dödter Straße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Nähe der Elbershallen hatte ein 20jähriger Iserlohner mit seinem Pkw Skoda beim Rangieren einen geparkten Pkw BMW beschädigt. Anschließend fuhr er mit Vollgas Richtung Markplatz davon. Im Rahmen der Fahndung konnte der Flüchtige noch in der Nähe der Unfallstelle angetroffen werden. Der Fahrer wies Alkoholgeruch in der Atemluft auf, so dass eine Blutprobe angeordnet wurde. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.

