Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer gerät in Gegenverkehr, Zusammenstoß mit Laterne und parkenden Autos

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Hohenlimburger Straße kam ein 18-Jähriger Freitag (03.03.) gegen 10.30 Uhr aus ungeklärter Ursache mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab. Der Hagener war in Richtung Hohenlimburg Zentrum unterwegs, als er plötzlich in den Gegenverkehr fuhr. Hier prallte er mit dem Auto gegen eine Laterne und stieß mit zwei geparkten Autos (Peugeot und Honda) zusammen und überschlug sich. Der VW kam schließlich auf einem leichten Abhang zum Stehen. Der 18-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Er musste vorsorglich mit einem Rettungswage in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass er über keinen Führerschein verfügt - eine Strafanzeige wurde gefertigt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn in Richtung Hagen. Der geparkte Peugeot sowie der VW mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell