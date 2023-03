Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung in Kaufhaus eskaliert

Hagen-Mitte (ots)

In der Elberfelder Straße kam es am Mittwoch (02.03.) gegen 17 Uhr zu einer gefährlichen Körperverletzung in einem Kaufhaus. Ein 57-Jähriger gab an, mit dem Aufzug gefahren zu sein. Als er aussteigen wollte, sei er durch eine Familie beim Aussteigen behindert worden. Da ihm die Personen keinen Platz machten, sei er mittig durch die Gruppe gegangen. Hierbei habe er einen 22-Jährigen angestoßen, der aggressiv reagierte. Er sei unter anderem vulgär beleidigt worden. Der Streit habe sich daraufhin immer weiter zugespitzt, als der Hagener geschubst wurde, sei er zu Boden gefallen. Der 22-Jährige habe ihm anschließend gegen den Arm getreten, bis er sich in die Toilettenräume flüchten konnte. Nach Eintreffen der Polizei wollte sich der 22-Jährige nicht äußern. Eine Familienangehörige des Mannes gab an, dass der 57-Jährige ohne Vorwarnung auf den 22-Jährigen eingeschlagen und ihn an der Stirn verletzt habe. Die Kontrahenten waren leicht verletzt, beide lehnten eine medizinische Versorgung ab. Die Polizei fertigte Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

