Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Raub auf Kiosk in der Innenstadt - Unbekannter bedroht 61-jährige Verkäuferin und ihren Mann mit Messer

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte am Donnerstagabend (02.03.2023) die 61-jährige Verkäuferin eines Kiosks in der Innenstadt mit einem Messer und forderte sie zum Öffnen der Kasse auf. Gegen 19.10 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft in der Arndtstraße und fragte nach Zigaretten. Anschließend ging der Täter um den Verkaufstresen herum und stellte sich seitlich neben die 61-Jährige und ihren 70-jährigen Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls dort aufhielt. Der Unbekannte holte ein Messer hervor, hielt dieses in die Richtung des Ehepaars und rief mehrfach die Aufforderung "Kasse auf!". Die 61-Jährige schrie den Täter an und griff nach einer Glasflasche, um sich gegebenenfalls damit zu verteidigen. Auch ihr Mann forderte den Unbekannten lautstark dazu auf, das Geschäft zu verlassen. Nachdem der Täter den 70-Jährigen zurück schubste, flüchtete er ohne Beute über die Yorckstraße. Der Mann konnte als etwa 170 cm groß, circa 25 Jahre alt und schlank beschrieben werden. Er trug schwarze Kleidung, Handschuhe, einen schwarzen Mundschutz sowie eine grüne Kappe und darüber eine Kapuze auf dem Kopf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des versuchten Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell