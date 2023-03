Polizei Hagen

POL-HA: Zivilfahnder stellen Drogenhändler auf dem Elbersgelände

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch, 01.03.2023, bestreiften Zivilfahnder der Hagener Polizei gegen 21:30 Uhr das Elbersgelände an der Dödterstraße. Dabei fiel ihnen ein 19-Jähriger mit einem Rucksack auf. In seine Nähe roch es stark nach Cannabis. Die Beamten kontrollierten und durchsuchten den Mann. In seinem Rucksack fanden sie eine Feinwaage, Verpackungsmaterial und fast 40 Verkaufseinheiten Marihuana. Die Polizisten beschlagnahmten die Drogen und die zu deren Verkauf genutzten Gegenstände. Anschließend nahmen sie den 19-Jährigen vorläufig fest und legten eine Anzeige vor. (hir)

