Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Fußgänger und verletzt sich leicht

Hagen-Haspe (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger stürzte ein 35-jähriger Radfahrer am Mittwochnachmittag (01.03.2023) in Haspe und verletzte sich dabei leicht. Gegen 17.00 Uhr befuhr der Hagener mit seinem Fahrrad den Gehweg des Konrad-Adenauer-Rings in Richtung der Eugen-Richter-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er dort mit einem 29-jährigen Fußgänger zusammen und stürzte in der Folge. Dabei verletzte der 35-Jährige sich leicht, musste aber nicht rettungsdienstlich versorgt werden. Der Fußgänger blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

