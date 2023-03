Polizei Hagen

POL-HA: Trickdiebe stehlen Schmuck aus der Wohnung einer 84-jährigen Frau

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter gaben sich am Mittwochmittag (01.02.2023) in Altenhagen einer 84-jährigen Frau gegenüber als Telekom-Mitarbeiter aus, verschafften sich zu Zutritt zu ihrer Wohnung und stahlen den Schmuck der Seniorin. Gegen 12.00 Uhr standen die beiden Männer vor der Wohnungstür der Frau in der Straße Am Sportpark, zeigten eine Visitenkarte vor und sagten, dass sie Kabelanschlüsse überprüfen müssten. Einer der beiden Unbekannten verwickelte die 84-Jährige in ein Gespräch, während der andere durch ihre Wohnung ging. Die Hagenerin sagte den Polizeibeamten, dass die beiden vermeintlichen Telekom-Mitarbeiter es plötzlich sehr eilig gehabt hätten und die Wohnung dann verließen. Später fand die Frau unter ihrem Bett Schmuckschatullen, die vorher in ihrem Schrank und auf dem Nachttisch standen. Aus ihnen fehlten Schmuckstücke. Einer der beiden Unbekannten war etwa 45 - 50 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug eine Strickjacke. Den zweiten Täter schätzte die 84-Jährige auf etwa 30 - 35 Jahre. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihnen verlief ohne Erfolg. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 zu melden. (sen)

