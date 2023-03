Polizei Hagen

POL-HA: 44-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Polizeibeamte kontrollieren den Gesuchten bei einer Verkehrskontrolle

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle überprüften Polizeibeamte in der Nacht von Dienstag (28.02.2023) auf Mittwoch in Hohenlimburg die Personalien eines 44-jähirgen Mannes, der per Haftbefehl gesucht wurde. Gegen 00.30 Uhr hielten sie in der Elseyer Straße ein Auto an, in dem der 44-Jährige auf dem Beifahrersitz saß. Bei einer Überprüfung seiner Personalien fanden sie Beamten heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Sie legten ihm die Handschellen an und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Dort konnte er kurze Zeit später die in dem Haftbefehl festgelegte Geldstrafe bezahlen und wurde anschließend wieder entlassen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell