Polizei Hagen

POL-HA: Neuer Telefonbetrug durch Bandansage - Anrufe durch vermeintliches Finanzamt

Hagen (ots)

Das Finanzamt Hagen erreichte in den vergangenen Tagen vermehrt die Meldung, dass Steuerzahler seltsame Anrufe erhalten. Eine Bandansage weist darauf hin, dass persönliche Steuerakten an ein Medienunternehmen weitergeleitet wurden. Um nähere Informationen zu erhalten, wird der Angerufene aufgefordert, eine Taste am Telefon zu drücken. Die Polizei warnt vor dieser offensichtlich neuen Betrugsmasche. Täter nutzen solche Anrufe, um sensible Daten zu erspähen oder später Zahlungen einzufordern bzw. vornehmen zu lassen. Beenden Sie das Telefonat und drücken Sie keine Zifferntaste. Das Finanzamt teilt mit, dass zu keinem Zeitpunkt mit einer Bandansage angerufen wird oder Steuerakten veröffentlicht werden. Sollten Sie Opfer eines Betruges werden, wenden Sie sich an eine Polizeiwache in Ihrer Nähe. (hir)

