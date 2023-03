Polizei Hagen

POL-HA: Wohnwageneinbrecher und Ladendieb nach Widerstand gefasst

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Dienstag, 28.02.2023, wurde ein Wohnwagenbesitzer in der Haardtstraße gegen 09:30 Uhr durch einen Nachbarn informiert, dass ein Unbekannter soeben in seinen Wohnwagen einsteigen würde. Als der 65-Jährige eintraf, sah er ein zerbrochenes Fenster und forderte den Einbrecher auf, heraus zu kommen. Die Person verließ den Wohnwagen, konnte jedoch kurz darauf in Richtung Obernahmer Straße davon rennen. Die Polizei fahndete nach dem Täter. Wenig später wurde ein Ladendiebstahl in der Esserstraße bekannt. Laut der Beschreibung handelte es sich um dieselbe Person. Die Beamten konnten den 15-Jährigen nach kurzer Flucht ergreifen. Er leistete Widerstand, indem er nach den Polizisten trat und diese schlug. Wenig später wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht und dort dem Jugendamt übergeben. Die Polizisten legten mehrere Anzeigen gegen den 15-Jährigen vor. (hir)

