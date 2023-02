Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Werkstatt am Ischelandstadion

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Montag, 27.02.2023, suchten zwei Mitarbeiter der Stadt Hagen ihre Werkstatt auf. Diese befindet sich am alten Sportplatz oberhalb des Ischelandstadions. Die Mitarbeiter stellten fest, dass in die Räumlichkeiten eingebrochen wurde. Unbekannte brachen diverse Schränke auf und durchwühlten diese. Gestohlen wurden mehrere Werkzeuge, Maschinen und Akkus. Die Kripo grenzt den Tatzeitraum zwischen Freitag, 12:30 Uhr, und Montag, 08:30 Uhr, ein. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell