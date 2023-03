Polizei Hagen

POL-HA: Exhibitionistische Handlungen in der Innenstadt - Mann entblößt mehrfach sein Geschlechtsteil

Hagen-Mitte (ots)

Ein 49-jähriger Mann zog am Dienstagmorgen (28.02.2023) in der Innenstadt mehrfach seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Gegen 10.50 Uhr rief ein Passant die Polizei zur Bahnhofstraße, weil er dort auf eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem 49-jährigen Mann und einer Frau aufmerksam geworden war. Die Frau berichtete ihm, dass der Mann im Bereich der Bushaltestellen mehrfach sein Geschlechtsteil entblößt hat. Als sie ihn auf sein Verhalten ansprach, reagierte der 49-Jährige aggressiv. Die Polizeibeamten trafen den Verdächtigen in der Nähe an. Ihnen gegenüber sagte er, dass er die Notdurft verrichtet habe. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der Exhibitionistischen Handlungen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des öffentlichen Urinierens gegen den Mann ein. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell