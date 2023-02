Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auseinandersetzung endet blutig

Bad Langensalz (ots)

Zu einer Streitigkeit zwischen vier Personen kam es vergangene Nacht gegen 0 Uhr in der Gothaer Straße. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gipfelte diese in einen tätlichen Konflikt. Eine Frau wurde während der Konfrontation an einem Arm schwer verletzt. Eine weitere Person in dem Konflikt wurde durch ein Messer am Rücken und einem Oberschenkel verletzt. Beide Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich und wurden in einem Klinikum behandelt.

Ein Großaufgebot an Polizeikräften ermittelte bis in den frühen Morgen hinein zur den Geschehnissen und leitete zwei Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Darüber hinaus kam es durch die Auseinandersetzung zu der Beschädigung einer Hausfassade. Hier besteht der Verdacht einer Sachbeschädigung. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt die Kriminalpolizei.

