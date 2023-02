Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeug nach Einbruch entwendet

Schlotheim (ots)

Durch einen Berechtigten wurde Dienstagmorgen der Einbruch in eine Werkstatt in der Bahnhofstraße festgestellt. Unbekannte brachen dort mehrere Türen auf und verschafften sich so Zutritt zu den Betriebsräumen. Bei dem Beutezug bereicherten sie sich an Bargeld und einem Fahrzeugschlüssel, mit dem sie ein Fahrzeug erbeutet haben. Bei dem Auto handelt es sich um einen Renault Megane RS. Das schwarze Sportcoupé der dritten Baureihe (BJ 2008-2016) war mit dem Kennzeichen UH-IB 400 versehen. Der Gesamtschaden wird auf mehr als 25000 geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, oder Angaben zum Aufenthalt des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell