Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat aufgebrochen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Dienstagmorgen gegen 3 Uhr machten sich unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Dürerstraße Ecke Holbeinstraße zu schaffen. Nach dem gewaltsamen Aufbrechen entnahmen die Täter Bargeld und Zigarettenschachteln und flüchteten vom Tatort. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter zunächst nicht gefasst werden. Durch die Kriminalpolizei Nordhausen wurde der Tatort in Augenschein genommen und Spuren gesichert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

