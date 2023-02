Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rosenmontagsumzug - Polizei konstatiert einen ruhigen Verlauf

Sondershausen (ots)

Nach drei Jahren war es in Sondershausen, der Nordthüringer Hochburg des Straßenkarnevals, wieder soweit - der Rosenmontagsumzug zog mit einer Vielzahl an aktiven Närrinnen und Narren durch die Innenstadt. Das Interesse der Jecken in den Straßen war ungebrochen hoch. So säumten tausende Begeisterte friedlich die Straßen der Kreisstadt des Kyffhäuserkreises. Unter dem Einsatz einer Vielzahl an Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und weiteren örtlichen Behörden, konnte ein reibungsloser Ablauf gewährleitet werden. Aus polizeilicher Sicht wurden in Summe drei Straftaten im Rahmen des Veranstaltungsgeschehen aufgenommen. Es kam zu einer Körperverletzung und zwei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Verkehrsgeschehen gab es keine nennenswerten Vorkommnisse.

