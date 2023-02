Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Erneuter erfolgreicher Trickbetrug

Roßleben-Wiehe (ots)

Beharrlich kontaktieren in Nordthüringen Betrüger gezielt Bürger, um an das Ersparte zu gelangen. Am 13. Februar riefen unbekannte Täter eine ältere Dame mittels eines sogenannten "Schockanrufs" an. Unter dem Vorhalt, dass ein Familienmitglied einen Verkehrsunfall hatte, erpressten die Anrufer eine "Kaution", die hinterlegt werden müsse, um eine Haft abzuwenden. Eine Geldforderung von 57000 Euro stellten sie an die ältere Dame. Den Gesamtbetrag der Geldforderung konnte die Dame nicht aufbringen. Dennoch hatte sie eine Summe von mehreren tausend Euro bereitgestellt und diese an einen Mann übergeben, der das Bargeld bei der Dame abholte.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

ca. 25- 30 Jahre alt

180 cm groß schlanke Gestalt führte eine Stofftasche mit sich

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zum oben beschriebenen Geldabholer geben können. Wer hat einen jungen Mann in Roßleben gesehen, der nicht in das Ortsbild passt? Wurden in der Ortlage Fahrzeuge gesehen, welche fremde Kennzeichen hatten? Haben sich Personen in dem Ort aufgehalten, die ein auffälliges Verhalten zeigten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Die Polizei weist nochmals nachdrücklich darauf hin, keine Geldgeschäfte am Telefon zu vereinbaren! Handeln Sie keine Geldübergaben aus! Geben Sie keine Daten über die finanzielle Situierung preis! Wenn Sie unsicher sind, LEGEN SIE AUF! Kontaktieren Sie umgehend Ihre Vertrauenspersonen oder die örtliche Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell