Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gestellt

Bad Langensalza (ots)

Am Sonntag erhielt die örtliche Polizeidienststelle die Information, dass sich in einer Wohnung eine unbekannt männliche Person aufhalten würde und aus dieser Wertsachen entwendet. Die Person konnte durch eintreffende Polizeibeamte gestellt werden. In einer Tasche führte der 34-jährige Täter Beutegut mit sich. In der Wohnung hatte der Einbrecher bereits weitere Wertsache für den Abtransport bereitgelegt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter entlassen. Er hat sich nun wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls zu verantworten.

