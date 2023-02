Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mehrfach Gesuchter in Tram festgenommen

Weil am Rhein (ots)

Im Rahmen der verstärkten Binnengrenzfahndung hat die Bundespolizei einen mehrfach gesuchten 34-Jährigen festgenommen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Wegen unerlaubter Einreise wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten am Dienstagabend einen ausweislosen 34-Jährigen in der grenzüberschreitenden Straßenbahn, nach der Einreise aus der Schweiz, in Weil am Rhein - Friedlingen. Die Überprüfung des Mannes führte nicht nur zur Feststellung seiner Identität, sondern auch zu sechs Fahndungsausschreibungen. Wegen Erschleichen von Leistungen war ein Haftbefehl zu vollstrecken. In zwei Fällen war er wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben und in einem Fall zur Aufenthaltsermittlung wegen Diebstahl. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung im Schengener Informationssystem (SIS) durch Spanien und ebenfalls im SIS eine Ausschreibung durch die Niederlande zur Einreiseverweigerung. Da der algerische Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er festgenommen und für die Verbüßung der 15-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund der unerlaubten Einreise wurde durch die Bundespolizei ein Strafverfahren eingeleitet.

