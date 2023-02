Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Lagerhalle

Eich (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16:30 Uhr, bis zum gestrigen Montag, 08:20 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Gimbsheimer Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und anschließend zwei Container. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Werkzeuge in noch unbekanntem Wert.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell