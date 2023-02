POL-PDWO: Brand mehrerer Fahrzeuge

Osthofen (ots) - Am 04.03.2023 gegen 02:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit drei Mitfahrern die Wonnegaustr. in Osthofen in Richtung Rheinstr. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Anschließend parkte er das Auto auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz und entfernte sich unerlaubt von der ...

