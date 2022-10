Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Geislar: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn (ots)

Am Mittwoch (26.10.2022) gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Landstraße 269 zwischen Bonn-Beul und Niederkassel ein Verkehrsunfall, bei der eine 60-jährige Frau schwere Verletzungen erlitt. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wollte ein Radfahrer an der vorrausfahrenden 60-Jährigen vorbei fahren, die auf dem Radweg in Richtung Niederkassel unterwegs war. Hierbei stieß die Radfahrerin mit dem Fahrrad gegen die Leitplanke und stürzte daraufhin zu Boden. Hierbei zog sie sich so schwere Verletzung zu, dass sie mit einem Rettungstransportwagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei übernommen.

