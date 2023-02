Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Auseinandersetzung in und vor einer Gaststätte in Bahnhofsnähe mit tätlichem Angriff gegen einen Polizeibeamten

Worms (ots)

Am 04.02.2023 gegen 01:50 Uhr betrat ein 27-jähriger Beschuldigter eine Kneipe in der Nähe des Wormser Hauptbahnhofs mit einem Messer in der Hand und einer Woll-Sturmhaube über dem Gesicht. Mit dem Messer habe er in Richtung von mindestens zwei Anwesenden Stichbewegungen ausgeführt. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die Situation verlagerte sich auf die Straße und wurde durch eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife wahrgenommen. Der 27-jährige Beschuldigte wurde durch die Beamten mit gezogener Dienstwaffe zu Boden gesprochen und aufgrund einer festgestellten Mischintoxikation diverser Betäubungsmittel zu hiesiger Dienststelle für eine Blutentnahme verbracht.

Während der weiteren Sachverhaltsaufnahme verhielt sich ein 32-Jähriger gegenüber den Beamten zunehmend aggressiver. Er ging einen Beamten körperlich an und musste mittels Stahlhandfesseln fixiert werden. Bei dieser Handlung erlitt der Mann oberflächliche Schürfwunden im Gesicht und einen Cut auf dem Nasenrücken. Zwecks Sachverhaltsaufnahme wurde der Mann ebenfalls kurzzeitig zur Dienststelle verbracht.

Beide Personen müssen sich nun in jeweiligen Ermittlungsverfahren für ihre Taten verantworten. Die Polizeibeamten wurden durch die Vorfälle nicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zur zugrundeliegende Konfliktsituation und dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms telefonisch unter der 06241/8520, per Mail an piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Homepage der Polizei Rheinland-Pfalz zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell