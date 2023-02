Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Einfamilienhaus

Mettenheim (ots)

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es im Zeitraum vom 30.01.2023, 12 Uhr, bis 01.02.2023, 13 Uhr, im Casimirring. Der oder die bislang unbekannten Täter brachen ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert entwendet. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt der Tat im Urlaub.

Sollten Sie im besagten Zeitraum im Casimirring verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell